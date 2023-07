Nach Shakira-Flirt: Lewis Hamilton hat gute Zeit auf Ibiza!

Ihm scheint es echt gut zu gehen! Lewis Hamilton (38) gilt als einer der erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrer seiner Generation. Privat wurde ihm seit einigen Monaten ein Techtelmechtel mit Popstar Shakira (46) nachgesagt. Diese scheint nun aber mit dem Basketballspieler Jimmy Butler anzubandeln. Davon lässt sich Lewis ganz offensichtlich nicht unterkriegen. Neueste Fotos zeigen nämlich: Der Rennfahrer genießt derzeit seinen Strandurlaub auf Ibiza!

Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht man den Sportler in einem roten Satin-Anzug am Strand chillen, wo ihm eine unbekannte Schönheit schmachtende Blicke zuwirft. Die brünette Beauty trägt einen grünen Bikini und wird von dem Formel-1-Star freundlich angelächelt. Auf weiteren Fotos sieht man Lewis in blauen Badeshorts auf seinem Flyboard den Wellengang genießen.

Dass der Brite über das augenscheinliche Ende seiner Shakira-Liaison hinweg zu sein scheint, wurde bereits vor einigen Tagen gemunkelt. Auf einer Jacht hatte man Lewis an der Seite anderer schöner Frauen gesehen. Dabei handelte es sich unter anderem um die Tennisspielerin Jenny Stray Spetalen (20) und die Schauspielerin Eiza González (33).

Instagram / mustafathepoet Lewis Hamilton, Shakira und Bekannte im Juni 2023

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Getty Images Lewis Hamilton, Februar 2023

