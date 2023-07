Lewis Hamilton auf Jacht mit Tennisstar und Schauspielerin

Lewis Hamilton (38) hat sich mal wieder mit zwei hübschen Damen umgeben. Dem Rennfahrer wurde zuletzt nachgesagt, dass er mit Shakira (46) anbandeln soll. Die Sängerin war sogar nach England eingeflogen, um Lewis bei einem Rennen zuzusehen. Danach gesellte sie sich zu ihm in einem Londoner Klub und die beiden feierten miteinander, bevor sie gegen 3:30 Uhr nachts verschwanden. Doch nur kurz darauf hat Lewis bereits neue weibliche Gesellschaft.

Der Rennfahrer gönnte sich nach seinem dritten Platz beim Großen Preis von Großbritannien am vergangenen Wochenende eine Auszeit auf Ibiza. Der Mercedes-Star entspannte sich auf einer Jacht in der Sonne und wurde von einigen anderen berühmten Gesichtern begleitet. Lewis wurde zusammen mit der 20-jährigen Tennisspielerin Jenny Stray Spetalen (20) fotografiert, wie The Sun berichtet. Ebenfalls an Bord war die mexikanische Schauspielerin Eiza González (33).

Shakira hingegen scheint momentan auch nichts anbrennen zu lassen. Ein Insider hatte kürzlich behauptet, Shakira datet nun den Basketballer Jimmy Butler! Wie der Informant im Gespräch mit Page Six ausgepackt hatte, habe er die Sängerin und den Sportler zusammen in einem Sushi-Restaurant in London gesehen. Offenbar haben die beiden beim gemeinsamen Abendessen sehr vertraut gewirkt.

Getty Images Jenny Stray Spetalen, Tennisspielerin

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Getty Images Shakira, Sängerin

