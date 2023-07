Nach Tod seines Bruders: Ronan Keating hat einen Auftritt

Ronan Keating (46) muss schnell in seinen Alltag als Musiker zurückfinden. Am Wochenende ist sein Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mit seiner Frau war Ciaran Keating unterwegs zum Fußballspiel seines Sohnes – diese Fahrt endete für ihn tödlich. Nach den tragischen Nachrichten machte sich der Sänger umgehend auf den Weg zu seiner Familie. Doch viel Zeit zum Trauern bleibt ihm nicht. Ronan wird am Samstag wieder auf der Bühne stehen.

Laut Daily Mail wird der 46-Jährige auf einem Festival in Finnland performen. "Wir haben uns heute mit Ronan Keating in Verbindung gesetzt und er hat bestätigt, dass er wie vereinbart am Samstag, den 22. Juli 2023, in Vauhtiajoki auftreten will", heißt es in einem Statement der Festivalleitung. Für Samstagabend um 20.00 Uhr ist sein Auftritt geplant.

Ronan war mit seiner Frau Storm Keating Golf spielen, als er von Ciarans Tod erfuhr. "So einen Anruf wegen seiner Liebsten möchte niemand entgegennehmen. Ronan ließ alles stehen und liegen, als er die verheerende Nachricht bekam", schilderte ein Insider gegenüber The Sun. Es sei für die gesamte Familie ein Schock – weder Ronan noch ein anderes Mitglied hat sich bisher geäußert.

Ciaran Keating

Ronan Keating, April 2018

Ronan Keating, Musiker

