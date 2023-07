Überraschung in den Bergen: Emma Fuhrmann hat sich verlobt!

Was für schöne Neuigkeiten! Die Schauspielerin Emma Fuhrmann (21) spielte bereits in jungen Jahren in einigen erfolgreichen Filmen mit. Einem breiten Publikum ist sie vor allem durch ihre Rolle der Cassie Lang im Blockbuster "Avengers: Endgame" bekannt geworden. Nun scheint die US-Amerikanerin auch privat ihr großes Glück gefunden zu haben. Emma lässt nämlich im Netz verlauten: Sie und ihr Partner haben sich verlobt!

Auf Instagram teilt die brünette Leinwandschönheit die frohe Botschaft mit ihren Fans. Unter eine Reihe Fotos, die das frisch verlobte Paar vor traumhafter Bergkulisse zeigen, schreibt Emma: "Es war so schwer, ihn geheim zu halten! Danke Jesus, für alles, was du getan hast und weiterhin tust, du bist all dessen würdig – du machst deinen Kindern wirklich unglaubliche Geschenke! Mögest du weiterhin im Mittelpunkt unserer Herzen stehen!" Den Post rundet sie mit rührenden Worten ab: "Ich freue mich so sehr auf das nächste Kapitel. Ich kann es nicht erwarten, deine Frau zu werden!"

Emma machte zuletzt im November 2022 von sich reden. Damals wurde ihr Marvel-Rolle der Cassie Lang durch eine neue Schauspielerin besetzt, nämlich durch ihre Kollegin Kathryn Newton (26). Zumindest privat kann der Frischverlobten ihre Spitzenposition aber so schnell bestimmt niemand streitig machen.

emmafuhrmann Emma Fuhrmann und ihr Verlobter im Juli 2023

emmafuhrmann Emma Fuhrmann und ihr Verlobter im Juli 2023

Getty Images Emma Fuhrmann bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

