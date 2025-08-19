Jona Steinig reagiert auf die Trennungen seiner Ex-Flirts

In den vergangenen Tagen sorgten gleich zwei Trennungen für Aufsehen in der Reality-TV-Welt: Laura Maria Rypa (29) trennte sich am Wochenende von Pietro Lombardi (33), kurz danach folgte Alessandra Wichert (28) mit dem Aus ihrer Beziehung zu Marc-Robin Wenz. Nun meldet sich ein gemeinsamer Ex-Flirt der beiden Frauen zu Wort: Jonathan Steinig (29). Der Realitystar ist schon bald bei Love Island VIP dabei – und findet das Timing der Trennungen wohl etwas auffällig. In seiner Instagram-Story schreibt er zu einem Selfie, auf dem er verdutzt guckt: "Während ich bei 'Love Island VIP' bald nach der großen Liebe suche... trennen sich diese Woche alle meine Ex-Liebhaberinnen öffentlich, what the f*ck."

Es ist nicht das erste Mal, dass der Germany Shore-Star öffentlich über seine Ex-Flirts spricht. Bereits im vergangenen Jahr teilte er während Alessas Ex on the Beach-Auftritt gegen die 28-Jährige aus und lästerte über ihr angebliches "Fake-Geheule". Vor wenigen Wochen machte Jona dann Laura zum Thema: Er behauptete, die Influencerin habe mit ihm bei Prominent getrennt antreten wollen. Das ging ihr zu weit. "Es ist mir neu, dass wir angeblich jemals zusammen waren, geschweige denn, ich jemals mit dir in irgendeine Show wollte. Reicht langsam, ständig meinen Namen in den Mund zu nehmen, du Kind", stellte sie im Netz klar.

Wie Alessa und Laura auf die jüngste Aussage des 29-Jährigen reagieren werden, bleibt abzuwarten. Derzeit sind beide offenbar noch damit beschäftigt, ihre Trennungen zu verarbeiten. Am Sonntag erklärte Laura in einem Statement, dass sie und Pietro getrennte Wege gehen. Heute meldete sich Alessa auf ihrem Social-Media-Account zu Wort. Zuvor war lediglich spekuliert worden, ob sie und Marc-Robin überhaupt ein Paar sind – dies bestätigte die ehemalige Love Island-Kandidatin nun gleichzeitig mit dem Liebes-Aus. "Marc-Robin und ich waren bis gestern noch zusammen", erklärte sie in einer Fragerunde und betonte, erst einmal einiges "verarbeiten" zu müssen.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Realitystar

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin