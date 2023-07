Überstanden Ariana Grande und Dalton Honeymoon-Phase nicht?

Jetzt meldet sich eine Expertin zu Wort! Ariana Grande (30) und Dalton Gomez sind seit einigen Jahren ein Paar. 2021 hatten die Sängerin und ihr Partner dann sogar den Schritt vor den Traualtar gewagt. Inzwischen scheint es allerdings so, als hätten die beiden eine Krise: Während des Wimbledon-Finales wurde die Musikerin ohne ihren Ehering gesichtet. Jetzt meint eine Beziehungsexpertin: Ariana und Dalton haben die Honeymoon-Phase nicht überstanden.

Gegenüber Mirror berichtet Kate Mansfield: "Die ersten sechs Monate bis zwei Jahre einer Beziehung sind das, was allgemein als 'Honeymoon-Phase' bekannt ist." Während dieser Zeit genieße man eine Fantasieversion seines Partners, ab dann werde die Realität deutlich. Zu Ariana und Daltons angeblicher Krise hat die Expertin eine klare Meinung: "Es sieht so aus, als ob es ein weiteres Beziehungsunglück ist, bei dem es nicht über das Stadium der Aufregung hinausgekommen ist." Dennoch hoffe sie, dass die "Thank You, Next"-Interpretin und der Immobilienmakler ihre Romanze wieder aufleben lassen können.

Laut eines Insiders sollen Ariana und Dalton schon einige Zeit getrennt sein – wie TMZ berichtet, sogar schon seit Januar. Es deute wohl alles auf eine Scheidung hin. In der zweijährigen Ehe soll es schon seit einigen Monaten Probleme gegeben haben. Durch Arianas Abwesenheit während der Dreharbeiten zum Musical "Wicked" wurden diese wohl noch weiter verstärkt.

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande (r.) mit ihrem Freund Dalton im Februar 2022

Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, 2020

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Dalton Gomez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de