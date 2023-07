Etwa Krise? Ariana Grande trägt in Wimbledon keinen Ehering

Stecken die beiden etwa in einer Liebeskrise? Ariana Grande (30) hatte im Jahr 2021 dem Immobilienmakler Dalton Gomez bei einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Seitdem gehen die beiden als vermähltes Paar durchs Leben und feierten kürzlich sogar ihren zweiten Hochzeitstag. Die Sängerin und ihr Liebster sollen auch nach dieser Zeit noch immer total verliebt ineinander sein. Doch jetzt kommen Krisengerüchte um Ari und Dalton auf.

Wie Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen, war die Sängerin am Sonntag bei dem großen Wimbledon-Finale. Doch eine Sache fiel auf: Ariana trug ihren Ehering nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die 30-Jährige ohne ihren Klunker unterwegs ist. Aber dieses Mal werden sich Fans wohl mehr wundern, da es sich beim Wimbledon um eine hochkarätige Veranstaltung handelt.

Nachdem die "thank u, next"-Interpretin eine turbulente Beziehung mit Pete Davidson (29) sowie den schmerzlichen Verlust ihres Ex-Freundes Mac Miller (✝26) hatte verkraften müssen, galt Dalton eigentlich als ihr Retter in der Not. Ihm widmete sie auch den Song "pov" auf ihrem letzten Studioalbum "positions".

Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Anzeige

MEGA Ariana Grande und ihr Mann Dalton, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de