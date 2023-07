Ariana Grande bleibt trotz bevorstehender Scheidung positiv!

Es hat wohl einfach nicht gepasst! Die Sängerin Ariana Grande (30) hatte in der Vergangenheit schon häufiger mit ihrem turbulenten Liebesleben von sich reden gemacht. Als sie im Mai 2021 den Immobilienmakler Dalton Gomez heiratete, schien sie endlich auch privat ihr großes Glück gefunden zu haben. Seit einigen Tagen ist jedoch von Scheidung die Rede. Nun verrät ein Insider, dass sich Ariana davon aber nicht unterkriegen lassen will!

Wie eine Quelle im Gespräch mit Us Weekly verrät, sei die "Thank U, Next"-Interpretin "entschlossen, nach vorne zu schauen." Offenbar hätten die Eheleute einvernehmlich entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Der Insider fährt fort: "So traurig es auch ist, beide Seiten sind sich einig, dass dies letztendlich das Beste ist. Ariana und Dalton sind zwei sehr unterschiedliche Menschen." Auch die Angehörigen der Sängerin sollen froh darüber sein, dass sie für sich diese Entscheidung getroffen hätten.

Offenbar ist unter anderem Arianas voller Terminkalender schuld am Ehe-Aus. Das Paar hatte sich vor allem wegen der Dreharbeiten für den "Wicked"-Film in den letzten Monaten sehr selten gesehen. Fans verglichen daher Dalton im Netz mit dem Ex von Taylor Swift (33) – Joe Alwyn (32) und Taylors Beziehung soll nämlich ebenfalls am Lebensstil der deutlich erfolgreicheren Frau zerbrochen sein.

Ariana Grande mit Dalton Gomez

Ariana Grande mit Boyfriend Dalton Gomez

Dalton Gomez und Ariana Grande, 2020

