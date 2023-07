Emotionaler Wert: Sylvie Meis trauert um Handtaschen

Bei Sylvie Meis (45) sitzt der Schock offenbar noch tief! Vor wenigen Tagen wurde die Moderatorin beklaut, als sie auf Ibiza Urlaub machte. Die Diebe ließen einige Designerhandtaschen im geschätzten Wert von 800.000 Euro mitgehen. Der Ex von Rafael van der Vaart (40) ist durch den Diebstahl jedoch nicht nur eine Menge Geld flöten gegangen. Die teuren Sammlerstücke haben einen emotionalen Wert für sie: Sylvie trauert um ihre gestohlenen Handtaschen.

"Meine Handtaschen sehe ich als Lebensbegleiter", sagte die Blondine zu Bild. In den sozialen Medien zeigt die Beauty gerne, was sie hat – vor allem ihre Designertaschen. Doch den Luxus konnte sie sich nicht immer leisten. "Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich mein erstes hart verdientes Geld in eine Designerhandtasche investierte. Es sollte die Speedy von Louis Vuitton sein", erinnerte sich die ehemalige Spielerfrau. Diese Tasche befinde sich auch heute noch in Sylvies Garderobe und erinnere sie daran, "wie alt ich geworden bin und was ich seither erleben durfte."

Die teuren Taschen dienten aber nicht nur als Accessoires, sondern auch als Wertanlage. Sylvie war sich schon lange sicher: "Sie sind zu allem kombinierbar und die starken Marken verlieren nicht an Wert."

Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Sylvie Meis im November 2022

Sylvie Meis im November 2022 in Miami

