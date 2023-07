Haben Ana und Tim Johnson schon einen Namen für ihr Kind?

Tim und Ana Johnson (30) sind sich noch nicht sicher, wie sie ihr Baby nennen wollen. Die Influencer hatten sich 2018 das Jawort gegeben. Ihrem Glück wollten die beiden außerdem Nachwuchs hinzufügen. Im April verkündeten sie, dass ihre Kinderwunschbehandlung erfolgreich verlaufen ist. Kurz darauf verrieten die zwei, dass sie einen Jungen erwarten. Nun plauderte die werdende Mama aus, wie es mit der Namensfindung läuft.

In ihrer Instagram-Story verrät die 30-Jährige: "Wäre es ein Mädchen gewesen, hätten wir sofort einen Namen und mehrere Alternativen gehabt. Jungennamen finde ich so viel schwieriger!" Sie hätten aber bereits in den vergangenen Jahren eine Liste geführt, aus der sich nun ein paar potenzielle Namen herauskristallisierten. "Wir haben mittlerweile zwei, drei Favoriten, aber wir sind auch noch nicht aktiv auf die Suche gegangen", fügt Ana hinzu.

Erst vor einigen Tagen hatten die zwei ein Video von ihrer Babyparty geteilt. Dabei hatten sie das Geschlecht ihres kleinen Wunders enthüllt, indem sie einen Kleiderschrank öffneten. Darin waren nur Klamotten für einen kleinen Jungen – und damit war klar, dass sie einen Sohn bekommen.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson

Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, 2022

Anzeige

ActionPress Tim und Ana Johnson bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass es Ana und Tim schwerer fällt, einen Jungennamen zu finden? Ja, das überrascht mich schon! Nee, das geht vielen so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de