"So verrückt": Ana Johnson kann ihr Baby bereits spüren!

Sie kann ihr Glück kaum fassen. Ana Johnson (30) und ihr Mann Tim haben lange dafür gekämpft, ihren Familienwunsch wahr werden zu lassen. Auf dem Weg dorthin musste das Paar einige Rückschläge verkraften. Nach dem sechsten Embryotransfer dann die erlösende Nachricht: Die Kinderwunschbehandlung ist endlich geglückt. Seither nimmt die Influencerin ihre Fans auf ihrem Weg durch die Schwangerschaft mit: Ana verrät, dass sie schon erste Bewegungen ihres Babys wahrnimmt.

"Es gibt mir die doppelte Sicherheit, dass es wirklich die ersten Bewegungen waren und er mir jetzt auch versichern kann, dass alles in Ordnung ist. Das ist ein wunderschönes Gefühl", sagt die werdende Mama in ihrer Instagram-Story. Freudig fügt die 30-Jährige hinzu: "Aus dem leichten Ticken wurden nach 1,5 Wochen jetzt sogar leichte 'Streicher', die selbst Tim gestern schon minimal spüren konnte. So verrückt!" Auch der berühmte Schwangerschafts-Glow bleibt Ana nicht verwehrt – der Influencerin ist ihr Glück sichtlich anzusehen.

Obwohl das Paar seine Community im Netz über die fortschreitende Schwangerschaft up-to-date hält, steht eins für sie fest: Sie werden ihr Kind der Öffentlichkeit nicht präsentieren. "Wir werden das Gesicht unseres Kindes nicht [...] zeigen", stellt der werdende Papa gegenüber Bild klar. Das Paar wolle seinen Nachwuchs nicht den Gefahren, die online lauern, aussetzen.

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Instagram / anajohnson Ana Johnson mit einem Ultraschallbild

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson

