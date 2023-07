Wegen neuem Freund: Michelles Ex-Manager schießt gegen sie!

Markus Krampe teilt ordentlich aus! Michelle (51) hatte vor wenigen Wochen publik gemacht, dass sie wieder neu vergeben ist. Mit ihrem 25 Jahre jüngeren Schlagerkollegen Eric Philippi wirkt die Musikerin total glücklich. Doch ihr Manager Markus scheint von der neuen Liebe ganz und gar nicht begeistert zu sein und beendete deshalb sogar ihre Zusammenarbeit. So heftig feuert Markus jetzt gegen Michelle und Erics Beziehung!

Im Interview mit Rtl findet der Musikmanager deutliche Worte. Er sei sich zu "100 Prozent sicher", dass Eric Michelle für seine Karriere ausnutzt. "Wenn dann auf einmal so ein Osterhase um die Ecke kommt, der seine Karriere pushen will durch Michelle – das habe ich auch nicht so kommen sehen", schießt er gegen den 26-Jährigen. Markus scheint sich sicher zu sein, dass die Liebe der beiden nicht gut ausgehen kann: "Wenn das so weiter geht, ist das für beide der Anfang vom Ende."

Laut Marcus mische sich Eric überall ein – Michelle habe sich deshalb auch komplett verändert und könne Berufliches und Privates nicht mehr trennen. "Seit Michelle mit Eric Philippi zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch. Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen. Deshalb lässt sie ihn in allen Dingen mitreden, auch in beruflichen", schilderte der Musikspezialist gegenüber Bild.

Instagram / michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Sänger

Instagram / krampe.markus Sängerin Michelle und Markus Krampe

Brigitte Dummer / Future Image Eric Philippi und Michelle im Juli 2023 in Kitzbühel

