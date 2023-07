Er bleibt unvergessen: Uwe Seeler starb heute vor einem Jahr

Sein Tod jährt sich zum ersten Mal. Uwe Seeler (✝85) hatte als Ausnahmetalent im deutschen Fußball gegolten. Im Laufe seiner Karriere war der Sportler schnell zur Kultfigur seines Vereins geworden – dem Hamburger SV. Nachdem der Ex-Nationalspieler immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt hatte, starb er schließlich im Alter von 85 Jahren. Anlässlich seines Todestages, fasst Promiflash Uwes Karriere noch einmal für euch zusammen!

Bereits in seiner Jugend hatte der gebürtige Norderstedter für den HSV gespielt. Mit gerade einmal 16 Jahren war er zum ersten Mal für die Seniorenmannschaft aufgelaufen. Von da an war es für den Kicker rasant nach oben gegangen: Nach dem Sieg der deutschen Meisterschaft 1960 war er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt worden. Auch einen festen Platz in der Nationalmannschaft hatte er sich gesichert – 1961 sogar erstmals als Kapitän. Während seiner aktiven Zeit hatte Uwe als der beste Mittelstürmer der Welt gegolten. Doch auch nach seinem Karriereende war er dem Sport weiter als Funktionär erhalten geblieben.

Auch sein ehemaliger Verein gedenkt des Verstorbenen heute. "Uwe Seeler ist definitiv nicht in Vergessenheit geraten, sondern bleibt vielmehr ein generationenübergreifendes Vorbild", schreibt der HSV auf seiner Homepage. Sein Trikot hänge seit seinem Tod eingerahmt vor der Profikabine. "Jeder Spieler muss beim Betreten des Traktes an diesem Wahrzeichen […] vorbei", erklärt der Verein weiter. Doch nicht nur das: Am Samstag trugen die Spieler des HSV spezielle Uns-Uwe-Shirts während des Aufwärmens.

Getty Images Uwe Seeler, Juni 1966

Getty Images Uwe Seeler, Fußballer

Getty Images Uwe Seeler, Fußballlegende

