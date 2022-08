Ehrung: Uwe Seelers Trauerfeier wird im Fernsehen übertragen

Die Fußballwelt nimmt Abschied von Uwe Seeler (85)! Das HSV-Urgestein starb am 21. Juli in seinem Haus nahe seiner Heimatstadt. Die Nachricht vom Tod des einstigen Weltklassestürmers bestürzte Fans im ganzen Land. Die Anteilnahme war daraufhin gewaltig: Allerorts gab es Nachrufe und Lobeshymnen auf den ehemaligen Deutschen Meister. Ebenso groß wird das Interesse an Uwes Trauerfeier eingeschätzt – deshalb wird die Zeremonie im TV zu sehen sein.

Die Stadt Hamburg veranstaltet am 10. August eine Gedenkfeier für ihren verstorbenen Sohn. Passenderweise wird das Volksparkstadion, die Spielstätte des HSV, als Ort der Veranstaltung dienen. Wie der NDR nun bekannt gab, soll die Zeremonie ab 13:30 Uhr live im Fernsehen übertragen werden, sodass Fans im ganzen Land teilhaben können. Moderieren werden Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes (46). Als Kommentator des Geschehens ist Alexander Bleick im Einsatz.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde Uwe in zahlreichen Stadien gewürdigt. Vor allen Spielen des DFB-Pokals gab es eine Schweigeminute für den verstorbenen Kicker. Zudem war auf den Anzeigetafeln ein Foto des Sportlers zu sehen und die Stadionsprecher würdigten die Fußball-Legende mit ehrenden Worten.

