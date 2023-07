Iris und Peter Klein bleiben noch mehrere Jahre verheiratet!

Wann sind Iris (56) und Peter Klein (56) endgültig geschiedene Leute? Die Ehe der beiden liegt seit dem diesjährigen Dschungelcamp in Scherben: Dort soll Peter im Hotel der Begleiter eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) begonnen haben. Der anschließende Rosenkrieg hält bis heute an – die Reality-TV-Bekanntheiten überschütten sich gegenseitig mit Vorwürfen und kommen auch in Sachen Scheidung auf keinen grünen Zweig. Deshalb bleibt Iris und Peters Ehe noch lange erhalten!

Auf Instagram wurde die Mutter von Daniela Katzenberger (36) gefragt, wann sie final von Peter geschieden wird. "Das geht hier in Spanien irgendwann nach sechs Jahren automatisch, da wir uns nicht einigen können...", erklärt sie daraufhin. Sowohl Iris als auch ihr Noch-Ehemann seien auf Mallorca gemeldet. Die kommenden sechs Jahre bis zur Auflösung ihre Ehe wollen die Streithähne wegen ihrer Differenzen nun offenbar einfach abwarten.

Im Mai gab Iris ein Update von der Scheidungsfront, bei dem alles noch ganz anders aussah. Sie berichtete, nur noch auf Peters Unterschrift auf den Papieren zu warten: "Den Anwalt habe ich bereits bezahlt und sobald Herr Klein unterschrieben hat, werden wir schnell geschieden, da es in Spanien kein Trennungsjahr gibt." Damals betonte die 56-Jährige, die Scheidung schnell abwickeln zu wollen, um die Ehe endgültig abzuschließen.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

