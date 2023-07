Nach seiner Genesung: Jamie Foxx kündigt "große Dinge" an!

Was hat er in petto? Jamie Foxx (55) hatte nach medizinischen Komplikationen im April längere Zeit im Krankenhaus gelegen. Angeblich habe der Schauspieler einen Schlaganfall erlitten – offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht. Inzwischen soll es dem "Django Unchained"-Star aber wieder besser gehen. Zuletzt wurde der 55-Jährige immer wieder bei sportlichen Tätigkeiten gesichtet. Nun kündigt Jamie große Pläne im Netz an!

Am Donnerstag teilte der Oscar-Preisträger einen neuen Schnappschuss von sich auf Instagram mit der Bildunterschrift: "Dankbar für meine BetMGM-Familie und ein paar tolle Nächte in Vegas." Dabei posiert der Schauspieler lässig auf einem goldenen Formel-1-Wagen im eleganten Anzug. "Wir haben bald große Dinge vor", lässt er seine Fans dabei wissen. Genauere Details wollte der Amerikaner allerdings noch nicht verraten.

Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly, dass sich der Schauspieler freue, bald wieder an die Arbeit zu gehen. "Er ist nicht bei 100 Prozent und lässt es immer noch ruhig angehen, aber er ist definitiv auf dem Weg der Genesung", erklärte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im August 2022

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Denkt ihr, dass Jamie bald mehr Details dazu preisgeben wird? Ja, definitiv! Nein, ich denke eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de