So rührend feierten Oskar und HealthyMandy Rios Geburtstag

Es war sehr emotional. HealthyMandy und FitnessOskar hatten vor einem Jahr ihren Sohn Rio auf der Welt begrüßen dürfen. Tragischerweise mussten die Influencer ihn jedoch nach nur viereinhalb Monaten wieder gehen lassen. Der Säugling hatte unter einer seltenen Autoimmunerkrankung gelitten. Gestern wäre der erste Geburtstag des Kleinen gewesen. Zu diesem Anlass richteten Mandy und Oskar für ihren Rio eine Himmelsgeburtstagsfeier aus.

Davon teilt seine Mutter jetzt ein emotionales Video bei Instagram, wo sie mit ihren Freunden unter freiem Himmel Wunderkerzen für ihr Baby entzünden. Um sie herum steigen zahlreiche Seifenblasen in die Luft. Gemeinsam singen sie Rio ein Geburtstagsständchen, während Mandy und Oskar mit den Tränen kämpfen und sich fest im Arm halten.

"Vor einem Jahr war die Welt noch in Ordnung, da wussten wir nicht, was uns erwartet – wir dachten lediglich, dass du ein Frühchen bist", schreibt Mandy zu dem Clip. Sie erinnert sich daran zurück, als sie ihr Baby auf ihrer Brust liegen hatte und hörte, wie er atmete. "Doch dann kam der Tag, an dem ich dies nicht mehr konnte. Du bist fort. Meine Welt bleibt stehen und seit dem Tag veränderte sich alles", schildert sie ihre Gefühle. "Ich liebe dich unendlich und werde dich nie vergessen", richtet Mandy ergreifende Worte an ihren verstorbenen Sohn Rio.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskars Sohn Rio

Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de