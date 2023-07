Zehn Jahre mit Justin: Jesse Tyler Ferguson feiert Jubiläum

Jesse Tyler Ferguson (47) und Justin Mikita feiern ihre Rosenhochzeit. Der Schauspieler und der Anwalt hatten sich 2013 das Jawort gegeben. Mittlerweile konnten sie ihre Beziehung sogar mit der Geburt ihres Sohnes krönen. Der kleine Sullivan kam im November 2022 zur Welt und machte seine Eltern offenbar sehr stolz. Aber auch das Ehepaar ist noch so verliebt wie am ersten Tag: Jesse und Justin feiern jetzt ihren zehnten Hochzeitstag!

Bei Instagram teilt Jesse nicht nur ein aktuelles Bild mit seinem Justin, sondern auch einen niedlichen Rückblick in die Anfangszeit der beiden. Damit zelebriert der Modern Family-Star das zehnjährige Jubiläum mit seinem Liebsten. "Alles Gute zum zehnten Jahrestag. Ich liebe dich so sehr und ich bin so glücklich, dich meinen Ehemann nennen zu dürfen", schickt er seinem Mann eine liebevolle Botschaft. Und auch Justin teilt einen süßen Tribut und schreibt: "Ich habe es geliebt, meine Lieblingshochzeit mit meinem Lieblingsmenschen in meiner Lieblingsstadt und meinem Lieblingsrestaurant gefeiert zu haben."

Geheiratet wurde vor zehn Jahren ganz romantisch in der US-Metropole New York City mit etwa 200 Gästen. Dabei waren auch Jesses "Modern Family"-Kollegen wie unter anderem Sofia Vergara (51) und Julie Bowen (53) gewesen. Aber auch Hollywoodstar Zachary Quinto (46) war unter den Gästen gewesen. Berichten zufolge soll ein Meer aus Sonnenblumen, Teelichtern und Kronleuchtern für die passende Stimmung gesorgt haben.

Instagram / jessetyler Justin Mikita und Jesse Tyler Ferguson

Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson mit seinem Partner Justin Mikita und dem gemeinsamen Nachwuchs

Getty Images Justin Mikita und Jesse Tyler Ferguson bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

