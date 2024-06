Jesse Tyler Ferguson teasert "Modern Family"-Wiedersehen an!

Über elf Jahre lang begeisterte die Sitcom Modern Family Millionen von Menschen. Im Jahr 2020 flimmerte die letzte Staffel der beliebten Serie über die Fernsehbildschirme. Doch müssen sich die Fans doch noch nicht für immer von ihren lieb gewonnenen Charakteren verabschieden? Jesse Tyler Ferguson (48), bekannt als Mitchell Pritchett, sorgt mit einer mysteriösen Andeutung in der Sendung "The Talk" für Aufsehen. "Ich denke, ihr würdet es wissen, wenn wir einen Neustart machen würden, aber es wird etwas herauskommen. Es ist kein Reboot... ist es ein Film? Ich weiß es nicht", lauten seine geheimnisvollen Worte.

Auslöser für Jesses Aussage in der Talkshow ist seine aktuelle Story auf Instagram. Der Schauspieler postet ein Bild, auf dem der Eingangsbereich im Haus der Dunphy-Familie zu sehen ist. Darauf schreibt er die Worte: "Diesen Ausblick habe ich schon lange nicht mehr gesehen". Bei seinem Besuch in Jerry O’Connells (50) Sendung ist die Social-Media-Story des "Cocaine Bear"-Darstellers Gesprächsthema Nummer eins. "Das war am Set, und ja, wir machen eine Fortsetzung", plaudert der 48-Jährige aus und fügt ernüchternd hinzu: "Das war nur ein Scherz." Ganz will er den treuen Fans die neu gewonnene Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem gefeierten Cast jedoch nicht nehmen: "Ich weiß, es ist etwas, über das ich nicht wirklich sprechen kann, ist das nicht ärgerlich?" Der zweifache Papa gibt außerdem preis, dass neben ihm auch einigen seiner Kollegen aus der TV-Familie am Set gewesen sind. Auch wenn Jesse sich mit seinem Leak im Netz womöglich in Schwierigkeiten gebracht hat, bereut er die Story nicht: "Das ist das, worüber ich mich wirklich freue. Die Leute sind so begeistert von diesem Foto, und ich bin einfach begeistert, dass die Leute uns so sehr zurückhaben wollen. Ich würde liebend gerne einen Neustart machen."

Dass sich die Fans ein Wiedersehen mit dem gefeierten Cast sehnlichst wünschen, zeigte bereits die Reunion der Schauspieler bei den vergangenen SAG Awards. Sofía Vergara (51) teilte nach dem Event ein Foto der Darsteller auf Instagram, auf welchem sie gemeinsam auf der Bühne zu sehen sind. Die Fans waren davon buchstäblich gerührt. "Mir kamen wirklich die Tränen, als ich euch auf der Bühne gesehen habe", hieß es in einem Kommentar. "Ihr seid einfach meine Kindheit, ich liebe euch so sehr", kommentierte ein weiterer Follower.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Sarah Hyland, "Modern Family"-Stars

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

