Lebensmittelvergiftung: Michelle fällt bei Zarrella-Show aus

Giovanni Zarrella (45) muss heute Abend auf einen Gast verzichten! In rund einer Stunde startet die beliebte TV-Show "Giovanni Zarrella Show", in die der deutsche Musiker mit italienischen Wurzeln zahlreiche prominente Gäste eingeladen hat: Unter anderem werden Maite Kelly (43), Mickie Krause (53) und Co. vor Ort sein. Doch der Moderatorin und die Zuschauer müssen ohne einen Publikumsliebling auskommen: Die Schlagersängerin Michelle (51) muss aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen!

Wie Bild jetzt erfahren haben will, werde Michelle am heutigen Abend nicht bei Giovannis fulminantem TV-Format dabei sein. Der Grund: Die "Wer Liebe Lebt"-Interpretin habe sich eine "üble" Lebensmittelvergiftung eingefangen. Laut einem Schreiben ihres Anwalts tue es der 51-Jährigen "wahnsinnig leid", dass sie ihren Auftritt im Fernsehen absagen musste.

Eigentlich sei es geplant gewesen, dass Michelle in der Primetime-Show ein Medley ihrer größten Hits perfomt. Daraus wird jetzt natürlich nichts. Einen Ersatz für diese Showeinlage gebe es laut dem Bericht ebenfalls nicht. Der einzige Trost für Michelle: Sie ist im Moment wieder verliebt – und kann garantiert auf die Unterstützung ihres neuen Freundes zählen.

Getty Images Giovanni Zarrella, April 2023

Getty Images Michelle, Sängerin

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

