Michelle und Eric Philippi haben Familienzuwachs bekommen

Michelle (52) und Eric Philippi feiern Weihnachten dieses Jahr mit einem neuen Familienmitglied: einer neuen Fellnase! Auf Instagram stellen die zwei Schlagerstars, die seit 2023 zusammen und seit Sommer dieses Jahres verlobt sind, stolz ihren neuen Welpen Bonnie vor, der sich zu ihrer Bernhardinerdame Ronja gesellt. "Wir wünschen euch nur Liebe und dass ihr mit euren Liebsten ein paar ruhige Tage verbringt! Und ja, wir sind jetzt zu viert und genießen gerade unsere gemeinsame Zeit hinter der Kamera!", schreiben sie zu einem süßen Foto, auf dem sie mit den beiden Hunden, die mit Schleifen ausgestattet sind, in die Kamera strahlen.

Ronja ist schon seit über vier Jahren Michelles treue Begleiterin und hat einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen. Ob zu Hause oder bei Auftritten, die Hundedame ist stets an der Seite der Musikerin. Für sie hat auch der Name ihres Haustieres eine große Bedeutung: 2009 erlitt Michelle eine Fehlgeburt, ihre Tochter sollte damals eigentlich den Namen Ronja bekommen. Nun wird sie durch ihre tierische Freundin täglich an ihr Töchterchen erinnert. "Ronja ist der bravste Hund der Welt. Ich nehme sie überall mit hin und fühle mich in ihrer Nähe einfach wohl", schwärmte die 52-Jährige im Interview mit Bild.

Mit Bonnie sind Michelle und Eric den ersten Schritt Richtung Familiengründung gegangen. Wie die beiden zu Gast bei "stern TV" verrieten, würden sie auch gerne ein gemeinsames Kind haben, doch das stelle sie vor Herausforderungen. "Michelle kann leider keine Kinder mehr bekommen", erklärte Eric. Sie denken über eine Adoption nach, betonte die Sängerin: "Wir möchten aber trotzdem einem Kind ein Zuhause geben. Wir finden es toll, wenn man in einer Zeit wie heute einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann."

Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Sänger

