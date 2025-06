"Nie wieder": Jessica Hnatyk schließt mit Reality-TV ab

Jessica Hnatyk (24) hat endgültig mit Reality-TV abgeschlossen. Auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund sprach das Realitysternchen mit Promiflash ganz offen über seine negativen Erfahrungen. Insbesondere die Teilnahme an Temptation Island V.I.P. sei psychisch extrem belastend gewesen. "Das war das schlimmste Format, was ich gemacht habe. Nie wieder", betonte sie im Gespräch. Ihre Beziehung zu ihrem Ex Germain, mit dem sie sich in der Show gemeinsam dem Treuetest stellen wollte, zerbrach bei den Dreharbeiten. "Es ist Psychoterror. Und ich will das nie wieder erleben, was ich da erlebt habe", machte sie deutlich.

Das Interesse an der kontroversen Show kann Jessica gut nachvollziehen – sie schaltet selbst ein. "Ich glaube, für den Zuschauer ist es immer super anzuschauen. Und ich gucke zum Beispiel jetzt auch die normale Staffel und ich kann gar nicht aufhören, das anzusehen. Aber wenn du selber Teil davon bist, ist es halt superschlimm", meinte die Are You The One?-Bekanntheit. Zudem stelle sie fest, dass sich das Format in eine ungute Richtung entwickle. Jessica erklärte im Gespräch mit Promiflash: "Ich finde es einfach krass, wie es von Staffel zu Staffel einfach immer heftiger wird."

Jessica hat nach dem emotionalen Aus bei "Temptation Island V.I.P." eine schwierige Phase durchlebt. Der Verlust der Beziehung zu Germain und die öffentliche Aufmerksamkeit haben tiefe Spuren hinterlassen. In der Vergangenheit beschrieb sie, wie sehr sie darum kämpfen musste, nach der Show wieder zu sich selbst zu finden. "Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen", gab sie bereits auf Instagram zu.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Oktober 2024

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024

