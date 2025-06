Top oder Flop? So steht Nessiontour zu Schönheitsoperationen

Social-Media-Star Vanessa Borck, besser bekannt als Nessiontour (28), gewährte ihren Fans auf Instagram einen persönlichen Einblick in ihre Einstellung zu Schönheitsoperationen. In einer Fragerunde äußerte sich die Influencerin zu diesem sensiblen Thema. "Ich finde es richtig stark, dass wir in einer Zeit leben, in der es möglich ist, den eigenen Körper zu verändern, wenn man das Bedürfnis danach hat", erklärte sie offen. Dabei betonte sie, dass solche OPs ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstliebe sein könnten, vor allem, wenn man über Jahre hinweg unter einem bestimmten Makel gelitten hat.

Dennoch schlug sie auch warnende Töne an. Vanessa machte deutlich, dass derartige Eingriffe nicht romantisiert oder als moderner Trend dargestellt werden sollten. Besonders kritisierte sie die Art und Weise, wie bestimmte kosmetische Operationen, etwa Brustvergrößerungen, mitunter wie ein Konsumprodukt beworben würden. Ihr sei wichtig, dass solche Entscheidungen aus einem rein persönlichen Motiv heraus getroffen würden und nicht wegen eines gesellschaftlichen Drucks oder einseitiger Schönheitsideale. "Es geht um medizinische Expertise, echte Aufklärung und das Gefühl: Ich mache das nur für mich", stellte sie unmissverständlich klar.

Privat zeigt sich Vanessa immer wieder als jemand, der sich für Selbstliebe und Authentizität einsetzt. Mit ihrer ehrlichen und bodenständigen Art hat sich die Mutter einer Tochter eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie gerade für ihre offenen Worte schätzt. Einen ehrlichen Umgang mit sich selbst und anderen zu fördern, liegt ihr dabei besonders am Herzen. "Ich finde es bewundernswert, wenn Menschen den Mut haben, sich zu verändern", so Vanessa. Ebenso bewundere sie aber auch diejenigen, die sich in ihrer Natürlichkeit schön fühlen.

Instagram / nessiontour "Princess Charming"-Bekanntheit Vanessa Borck im Urlaub, März 2025

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

