Nevada: Führt diese Spur zum Mörder von Rapper 2Pac (†25)?

Es gibt eine neue Spur. Tupac Shakur war unter seinem Künstlernamen 2Pac (✝25) zu einer wahren Rap-Legende geworden. 1992 war der Musiker durch mehrere Schüsse nahe des Las Vegas Strips tragisch getötet worden. Bis heute ist unklar, wie es zu dem tragischen Tod kommen konnte. Vor allem die Suche nach seinem Mörder gestaltet sich als schwierig – niemand hatte etwas gesehen. Jetzt kam es in 2Pacs Mordfall allerdings zu einer Hausdurchsuchung!

Wie TMZ berichtet, soll das Las Vegas Metro Police Department am Dienstag einen Durchsuchungsbefehl für ein Haus in Henderson, Nevada, vollstreckt haben. Die Polizei habe sich zu den Einzelheiten der Durchsuchung kurz gehalten und lediglich hinzugefügt, dass dies "Teil der laufenden Ermittlungen im Mordfall Tupac Shakur" sei. Das durchsuchte Objekt sei rund 30 Kilometer von der Stadtgrenze von Las Vegas entfernt. Bislang sei allerdings unklar, ob es sich bei dem Bewohner um einen Verdächtigen handle.

Bereits 2018 brachte ein angeblicher Zeuge die Ermittlung zum Mordfall erneut ins Rollen. Kurz vor 2Pacs Tod soll ein Gangmitglied namens Orlando Anderson mit dem Rapper in Streit geraten und von ihm und seinen Freunden verprügelt worden sein. Aus Rache habe er dann in der gleichen Nacht auf den Rapper geschossen – allerdings fehlte es den Beamten letztlich an entscheidenden Beweisen.

Action Press / REX FEATURES LTD. 2Pac, US-Rapper

Action Press / Peter Koberger 2Pac, Rapper

Action Press / Peter Koberger 2Pac

