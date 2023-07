Nach dem Krankenhausaufenthalt: Jamie Foxx arbeitet wieder!

Jamie Foxx (55) ist langsam wieder zurück in seinem alten Leben! Im April war bekannt geworden, dass er wegen eines medizinischen Notfalls im Krankenhaus liegt. Danach musste der Schauspieler sich in einer Reha weiter erholen. Was genau ihm fehlte, ist nicht bekannt – angeblich soll er aber einen Schlaganfall erlitten haben. Inzwischen scheint der "Django Unchained"-Star über den Berg zu sein. Nun stand Jamie sogar das erste Mal seit seiner Genesung wieder vor der Kamera!

Wie Quellen TMZ berichten, hatte er nun fast vier Monate nach seinem Krankenhausaufenthalt seinen ersten Job: Am vergangenen Mittwoch drehte Jamie in Las Vegas im Casino einen Werbespot für den Sportwetten-Anbieter BetMGM. Dafür fuhr er einen goldfarbenen Formel-1-Rennwagen. Den Insidern zufolge soll der Oscar-Preisträger keine Anzeichen von körperlichen Beschwerden gezeigt haben und die Arbeit vor der Kamera trotz seines Ausfalls ein Kinderspiel für ihn gewesen sein.

Jamie teilte bereits einen Schnappschuss von sich auf Instagram, auf dem er im schicken Anzug mit dem goldenen Flitzer posiert. "Dankbar für meine BetMGM-Familie und ein paar tolle Nächte in Vegas. Wir haben bald große Dinge vor", schrieb er verheißungsvoll dazu.

Getty Images Jamie Foxx im Oktober 2022 in Miami Beach

Getty Images Jamie Foxx, Filmstar

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Schauspieler

