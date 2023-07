Rückblick: Für Anna Adamyan war Weg zum Mutterglück schwer

Anna Adamyan (27) blickt auf die letzten Jahre zurück. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan (30) wollten ihr Liebesglück schon immer mit Nachwuchs krönen. Doch anfänglich wollte es nicht klappen. Nach elf künstlichen Befruchtungen und zwei Fehlgeburten hatte das Model endlich den lang ersehnten positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Jetzt blickt Anna auf die letzten Jahre zurück, die nicht immer leicht waren.

Auf Instagram erinnert sich die werdende Mama an ihre erste künstliche Befruchtung im Jahr 2019 zurück. "Gemeinsam mit meiner Mama saß ich unglaublich aufgeregt im Kinderwunschzentrum in Regensburg. Aufgeregt, weil der allererste Embryotransfer stattfand", schwelgt sie in Erinnerung. Dabei werden die Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingesetzt. "Es war ein Kryotransfer, da wir vorher einige Runden Eizellen gesammelt haben — sehr mühsam muss ich an dieser Stelle betonen", weiß die Beauty heute. Dennoch sei sie froh, dass es überhaupt zum Transfer gekommen sei. "Meine Gefühle und Gedanken spielten verrückt. Ich war voller Freude, Ängsten, Verunsicherung und einer Menge Dankbarkeit", schreibt die Brünette. Wenige Tage später habe sie einen Anruf bekommen, der ihr die Freude nahm: Anna war nicht schwanger geworden.

Doch aktuell sind scheinbar alle Sorgen vergessen: "Jetzt, vier Jahre später darf ich unser Wunder endlich unter meinem Herzen tragen. Der Weg dahin war nicht leicht und anders, als ich es mir jemals ausgemalt habe. Und dennoch war es jeden Schritt wert."

