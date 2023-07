Versteckspiel? Drake verlässt Hotel mit einer Hundemaske

Was hat sich Drake (36) denn dabei gedacht? Aubrey Drake Graham – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt – zählt zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Schließlich landete er mit zahlreichen Songs Nummer-eins-Hits und räumte einen Preis nach dem anderen ab. Momentan dürfen sich seine Fans sogar über Live-Auftritte freuen, denn er tourt gerade mit 21 Savage (30) gemeinsam durch die USA. Doch vor dem Konzert in New York wird der Kanadier fast nicht erkannt: Drake verdeckt sein Gesicht mit einer Hundemaske.

Der "One Dance"-Interpret setzt ein Modestatement, als er sich auf den Weg zu seiner Show macht: Wie Bilder in seiner Instagram-Story zeigen, trägt er ein blau-graues Yankees-Trikot und eine graue Jogginghose. Das ist allerdings nicht das Auffällige an seinem Look, sondern sein Accessoire auf dem Kopf: Eine Dobermann-Maske mit abstehenden Ohren verdeckt sein komplettes Gesicht. Mit einem Weinglas in der Hand schreitet er in diesem Outfit selbstbewusst aus dem Hotel.

Nicht nur mit seiner Outfitwahl sorgt Drake momentan für Aufmerksamkeit, sondern auch mit seinem Liebesleben. So hatte er vor Kurzem ein Bild mit der Rapperin Sexyy Red (25) gepostet, auf dem er ihr einen Kuss auf die Wange gibt. "Habe gerade meine rechtmäßige Frau getroffen", hatte er dazu geschrieben.

