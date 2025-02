Drake attackiert Drohne in einem Penthouse in Sydney

Drake (38) sorgte mit einem kuriosen Vorfall in einem Penthouse in Sydney für Aufsehen. Der kanadische Rapper, der derzeit aufgrund seiner Anita Max Win Tour durch Australien reist, wurde in seinem luxuriösen Domizil im Crown Sydney von einer unerwarteten Störung überrascht. Wie ein Instagram-Video zeigt, schwebte eine Drohne auf seine Terrasse – nur wenige Meter von einem Tisch entfernt, auf dem ein Laptop und ein Glas Rosé standen. Als Drake das Fluggerät bemerkte, zögerte er nicht lange: Er griff zu einer leuchtend orangefarbenen Sandale und warf diese in Richtung des störenden Fliegers. Er verfehlte sein Ziel zwar, doch die Drohne zog kurz darauf in den sommerlichen Himmel über Sydney ab.

Schnell wurden Stimmen laut, die das Video als inszenierten Werbegag bezeichneten. Viele User und Fans wiesen darauf hin, dass der Drohnenpilot sich in der Glasreflexion der Tür erkennen lasse und kommentierten, dass die ganze Aktion wohl kaum zufällig war. Der Laptop, auf dem die Webseite eines Online-Casinos zu sehen war, mit dem Drake kooperiert, heizte die Vermutungen an. Kommentatoren warfen dem Rapper sogar "übertriebenes Schauspiel" vor, während andere die Szene amüsiert kommentierten: "Er sah aus wie eine Mutter, die eine Spinne bekämpft." Ob echt oder gestellt: Das virale Video lenkte erneut die Aufmerksamkeit auf den Weltstar.

Dieses ungewöhnliche Ereignis ist aber nicht das Einzige, womit Drake während seiner Tour in Australien überrascht. Erst kürzlich schenkte er einem Fan in Sydney umgerechnet etwa 28.000 Euro, damit dieser seinen McDonald's-Job aufgeben kann. Er erfüllte außerdem den Wunsch einer schwangeren Anhängerin in Melbourne, das Geschlecht ihres Babys auf der Bühne zu verkünden. Neben der Gender-Reveal-Überraschung spendierte der großzügige Rapper der werdenden Mutter zudem 48.000 Euro. Diese Gesten zeigen eine persönliche Seite von Drake, die bei seinen Fans für Begeisterung sorgt – und beweisen einmal mehr, dass er nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits davon Aufmerksamkeit erregt.

Drake, Rapper

Rapper Drake im Oktober 2021

