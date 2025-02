Nach Großzügigkeit: Drakes Fans betteln bei Konzert um Geld

Bei einem Konzert in Sydney wurde Rapper Drake (38) mit hunderten ungewöhnlicher Botschaften konfrontiert. Auf der Plattform X teilte der Account Complex Music ein Bild, auf dem Fans Schilder hochhielten. Doch statt Lobeshymnen auf Drakes Musik zu halten, baten die Fans um finanzielle Unterstützung. Die Forderungen reichten von Geld für eine Bachelorette-Party auf Ibiza über Hilfe bei Tierarztrechnungen bis hin zu Bitten, den Hauskredit der Mutter zu begleichen.

Tatsächlich hat Drake bisher bei mehreren Gelegenheiten sein großes Herz bewiesen. Bei seinem Konzert am Mittwoch in der Qudos Bank Arena spendierte er der schwangeren Tiana Henderson VIP-Sitze und übergab ihr unglaubliche 28.645 Euro. Am Sonntag ermöglichte er einem frisch verlobten Paar eine Traum-Hochzeitsreise samt 23.870 Euro. Ein weiteres Highlight sorgte für Staunen, als er einem Fan, der bei McDonald’s – in Australien "Maccas" genannt – arbeitet, anbot, ihm 28.645 Euro zu schenken. Mit einem charmanten Versuch, den australischen Akzent nachzumachen, erklärte er: "Ich helfe euch dabei, bei Maccas zu kündigen, kein Problem."

Drakes Fans in Australien scheinen von seiner Großzügigkeit fasziniert – und manche wagen offenbar den Versuch, mit kreativen Schildern ebenfalls von seinem großen Herzen zu profitieren. Doch negative Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. In sozialen Netzwerken wurde das Verhalten der Fans als "dystopisch" und "peinlich" bezeichnet. Drake selbst scheint sich davon jedoch nicht stören zu lassen. Der Musiker, der mit seinen Hits wie "God’s Plan" oder "One Dance" weltberühmt wurde, ist bekannt für seine Nähe zu seinen Fans und betonte in der Vergangenheit mehrfach, wie viel ihm ihre Unterstützung bedeute. Drake schließt am Donnerstag seine Shows in Sydney ab und reist dann für drei Konzerte weiter nach Brisbane. Am 7. März kehrt er für das Finale in der Qudos Bank Arena zurück. Welche Überraschungen er für seine Fans bereithält, bleibt vorerst noch abzuwarten.

