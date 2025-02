Drake muss Tour in Australien und Neuseeland absagen

Drake (38) hat überraschend die verbleibenden Termine seiner Australien- und Neuseeland-Tour abgesagt. Der kanadische Rapper, der am 4. März in Brisbane, am 7. März in Sydney sowie am 15. und 16. März in Auckland auftreten sollte, nannte als Grund für die Absage Terminüberschneidungen. Ein Vertreter von Drakes Team erklärte gegenüber Daily Mail Australia, dass derzeit intensiv daran gearbeitet werde, neue Termine festzulegen. Zudem plane man möglicherweise zusätzliche Konzerte, um die große Nachfrage zu bedienen. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten und schätzen die Geduld unserer Fans", ließ sein Team verkünden.

Die Absage der restlichen Tour in Australien und Neuseeland sorgte bei vielen Fans für Enttäuschung. Einige vermuten, dass niedrige Ticketverkäufe für das zweite Konzert in Brisbane der Grund sein könnte, während andere anmerken, dass Drake möglicherweise einfach keine Lust mehr hatte, weiter durch Australien zu touren. Der Rapper feierte am Mittwoch nach seiner letzten Show bis in die Morgenstunden in einem exklusiven Nachtclub in Brisbane. Der Ort war für eine private Veranstaltung gebucht, zu der der Rapper zwischen 300 und 400 Frauen eingeladen hatte. Nachdem er um vier Uhr den Club verlassen hatte, kehrte der Rapper ins Hotel zurück und trat gegen sieben Uhr seinen Rückflug nach Kanada an.

Drake, der seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern der Musikindustrie zählt, ist nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine große Fanbase bekannt. Während seiner Tour bewies er zudem seine Großzügigkeit, indem er mehreren Fans bei seinen Konzerten überraschend hohe Geldbeträge schenkte. Seine Gesten sorgten weltweit für Aufsehen und unterstrichen einmal mehr seine enge Verbindung zu seinen Anhängern. Es bleibt abzuwarten, ob ein persönlicher Grund oder berufliche Verpflichtungen die plötzliche Umplanung seiner Tour bewirkt haben. Seine Fans hoffen jedenfalls auf baldiges Wiedersehen.

ActionPress / KHAPBM / BACKGRID Drake, Februar 2025

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

