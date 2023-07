Blac Chyna sieht nach Filler-Entferung krass verändert aus!

Blac Chyna (35) ist kaum wiederzuerkennen. In den vergangenen Monaten hat die Reality-TV-Bekanntheit ihre Reise hin zu einem neuen Ich gestartet: Sie hat sich nicht nur taufen lassen und ihren OnlyFans-Account gelöscht, sondern sich aus äußerlich sehr verändert. Weil es sich nicht mehr damit identifizieren kann, ließ das Model das Silikon aus Po und Brüsten sowie die Filler aus seinem Gesicht entfernen. Heute sieht Chyna völlig anders aus!

Auf Instagram teilt sie nun eine Reihe von Fotos, die ihren neuen Lifestyle gut widerspiegeln. Darauf posiert die Ex von Robert Kardashian (36) in einem kurzen weißen Kleidchen, die langen schwarzen Haare fallen in Locken über ihre Schultern. Dieses brave Erscheinungsbild hat nichts mehr mit der Angela White, wie Blac Chyna bürgerlich heißt, von vor einem Jahr zu tun: Ihr Gesicht und ihr Körper wirken wesentlich zierlicher.

Die Fans in den Kommentaren sind begeistert von Chynas Veränderung. "Du sahst nie besser aus", betont ein User begeistert. "Sie ist so schön, ich bin so glücklich, dass sie all die Dinge hat entfernen lassen" und "Sie sieht so viel besser aus als früher", stimmen ihm zwei weitere zu.

Anzeige

Getty Images Blac Chyna bei den Grammys 2020

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de