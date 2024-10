Derrick hat Blac Chyna auf der Bühne einen Antrag gemacht

Bei Blac Chyna (36) werden wohl demnächst die Hochzeitsglocken läuten: Die Rapperin und ihr Partner Derrick Milano (30) haben sich verlobt! Wie in einem Video auf X zu sehen ist, ging der Songwriter am gestrigen Tag bei einer Veranstaltung der Howard University auf der Bühne vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Nachdem die Beauty diese mit Ja beantwortet hatte, küssten sie sich und fielen sich überglücklich in die Arme. Anschließend steckte Derrick seiner Verlobten den funkelnden Verlobungsring an den Finger – den Blac Chyna stolz und sichtlich überwältigt dem Publikum präsentierte.

Die "Doom"-Interpretin und der 30-Jährige gehen bereits seit rund anderthalb Jahren gemeinsam durchs Leben. Zu Beginn hielten sie ihre Beziehung noch geheim. Nachdem treue Fans immer wieder spekuliert hatten, machten sie ihre Beziehung dann im Herbst des vergangenen Jahres publik. Im Juni feierte das Paar sein einjähriges Jubiläum. "Ich blicke zurück auf ein Jahr purer Magie und Freude mit dir, mein liebster Derrick. Deine Liebe, Unterstützung und Freundschaft haben mein Leben mit Licht und Wärme erfüllt", schwärmte Blac Chyna anlässlich dessen zu einem rührenden Video auf Instagram.

Für die 36-Jährige ist das bereits die dritte Verlobung. Ihren ersten Antrag bekam Blac Chyna im Jahr 2011 von ihrem damaligen Freund Tyga (34). Sie und der Rapper hatten sich beim Dreh zu einem seiner Musikvideos ineinander verliebt und sich noch im selben Jahr verlobt. Im Oktober 2011 brachte die Musikerin dann den gemeinsamen Sohn zur Welt. 2014 lösten sie ihre Verlobung auf. Doch die nächste ließ nicht allzu lang auf sich warten: 2016 verlobte sie sich nach drei Monaten Beziehung mit Robert Kardashian (37). Mit dem Bruder von Kim Kardashian (43) brachte sie eine gemeinsame Tochter zur Welt. Doch auch diese Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt – sie trennten sich noch Ende 2016.

Instagram / C7ejNlSpPNB Blac Chyna und Derrick Milano im Mai 2024

Getty Images Rob Kardashian Jr. und Blac Chyna im Jahr 2016

