So gut kommen Rob Kardashian und Blac Chyna miteinander aus

Während eines Instagram-Live-Auftritts von Dream Renee Kardashian (8) vor wenigen Tagen wurde deutlich, wie harmonisch die Beziehung ihrer Eltern Blac Chyna (36), mit bürgerlichem Namen Angela Renée White, und Robert Kardashian (37) mittlerweile ist. Während der Live-Session seines Töchterchens im Hause ihrer Mutter meldete sich Rob in den Kommentaren zu Wort. Als das Model ihren Ex-Partner unter den Zuschauern entdeckte, rief sie Dream zu: "Dein Papa ist hier!" Dream freute sich sehr und schickte ihrem Vater ein herzliches "Hi Daddy!", während Angela (39) ebenfalls ein fröhliches "Hi Rob!" hinterherschickte.

In dem kurzen Video beantwortete Dream auch Fragen zu ihrer Familie und zeigte dabei jede Menge Charme. Auf die Frage, wer ihre Lieblingstante sei, hielt sie sich diplomatisch mit "Alle von ihnen" zurück – auch dank eines gut gemeinten Rates ihrer Mutter, die Frage nicht zu beantworten. Diskutiert wurde außerdem über andere Familienmitglieder, darunter über ihren Bruder King, der laut Dream "ein bisschen krank" sei.

In den vergangenen Jahren krempelte Angela ihr komplettes Leben um: Unter anderem ist die Reality-TV-Bekanntheit seit mehr als zwei Jahren trocken. Auch ihre Beziehung zu Ex-Partner Rob hat sich offensichtlich verbessert. Jüngst schwärmte sie in einem Interview mit ET über das Co-Parenting: "[Es funktioniert] großartig. Mir geht es besser. Eine Struktur und Stabilität zu haben, ist alles für mich. Jetzt wird alles andere von selbst kommen, denn unser Fundament ist stark."

Instagram / blacchyna Blac Chyna und Dream Renee Kardashian, September 2024

Getty Images Blac Chyna, 2024

