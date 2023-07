Zehn Monate neuer Lifestyle: Blac Chyan feiert Nüchternheit

Blac Chyna (35) genießt ihr neues Leben. In den vergangenen Monaten hat sich das Model richtig verwandelt und seine Einstellung verändert. So löschte Angela White, wie Chyna mit bürgerlichem Namen heißt, nicht nur ihren äußerst erfolgreichen OnlyFans-Account, sondern ließ auch Silikon aus Po und Brüste sowie Filler und Tattoos entfernen. Außerdem hat sie sich Gott zugewendet und kümmert sich intensiv um ihre Gesundheit. Ihrem neuen Lebensstil folgt Blac Chyna nun schon zehn Monate.

"Glückliche zehn Monate nüchtern sein, clean essen, trainieren, der Bibel folgen, meinen Geist, Körper und Seele heilen", schreibt sie zu einem Video auf Instagram. Darin strahlt Angela in einem sommerlichen Kleid und elegantem Make-up in die Kamera und dreht sich glücklich in ihrem Wohnzimmer. Die Unternehmerin habe ihr inneres Licht wiedergefunden – und scheint sich in ihrem neuen Leben richtig wohlzufühlen.

People verriet Chyna, was sie zu ihrem Neuanfang bewogen hatte. "Ehrlich gesagt, es kam einfach über mich. In den letzten Monaten habe ich mir gesagt, dass ich mich auf drei Dinge konzentrieren werde, also habe ich meine Einstellung geändert: Training, Nüchternheit und die Bibel. Das ist alles", berichtete die Ex-Freundin von Robert Kardashian (36). Sie sei bereit, wieder zu ihrem wahren Ich zurückzukehren.

