Nicht Blac Chyna: Ihre Mutter soll Ex angegriffen haben

Blac Chynas (36) Mutter Tokyo Toni hat mit einem Video in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Am Freitag erklärte sie in einem mittlerweile gelöschten Video auf Instagram, dass sie selbst den Ex-Freund ihrer Tochter, Twin Hector, verprügelt habe! Zuvor hatte er behauptet, Blac Chyna hätte ihm Gewalt zugefügt. In seiner Klage wegen häuslicher Gewalt wirft er Blac Chyna vor, ihn im Jahr 2021 im Schlaf angegriffen zu haben und fordert nun fast neun Millionen Euro Schadenersatz.

In dem Clip wandte sich Tokyo Toni direkt an den Ex ihrer Tochter und beschuldigte ihn, Lügen zu verbreiten. "Erzähl keine Lügen, Hector. Ich war es, die dich geschlagen hat, so wie ich es gesagt habe", erklärte sie wutentbrannt. Sie betonte, dass ihre Tochter zu zierlich sei, um ihm solche Verletzungen zuzufügen, und drohte ihm, nach Los Angeles zu kommen, um die Angelegenheit persönlich zu klären. Hector behauptet in seiner Klage, dass Blac Chyna ihn während ihrer fast dreijährigen Beziehung mehrfach körperlich und verbal misshandelt habe, besonders wenn sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Blac Chyna, die eigentlich Angela White (39) heißt, und Twin Hector waren von August 2020 bis März 2023 ein Paar. Während dieser Zeit lebte Hector mit ihr und ihren Kindern King und Dream in Woodland Hills. Die aktuellen Vorwürfe erinnern an ähnliche Anschuldigungen ihres früheren Partners Robert Kardashian (37), der ebenfalls berichtete, von ihr angegriffen worden zu sein. Blac Chyna feierte kürzlich zwei Jahre Nüchternheit und hat öffentlich darüber gesprochen, ihr Leben neu zu ordnen. Ihre Mutter Tokyo Toni ist bekannt für ihre direkten und oft kontroversen Äußerungen und hat sich bereits in der Vergangenheit öffentlich zu den Angelegenheiten ihrer Tochter geäußert.

Anzeige Anzeige

Instagram / twinhectorofficial Twin Hector im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Blac Chyna im Juni 2024

Anzeige Anzeige