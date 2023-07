Nur mit Muschel: So heiß posiert GNTM-Siegerin Vivien!

Vivien Blotzki lässt die Hüllen fallen! Die Azubine aus Koblenz hatte Heidi Klum (50) im Laufe der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel so richtig von sich begeistern können: Die Chefjurorin hatte das Curvymodel im großen Live-Finale schließlich zur Siegerin gekürt. Genau wie in der TV-Show stellte sich die Beauty daraufhin bereits spannenden Shootings: Jetzt posiert Vivien total freizügig auf Social Media – und zwar nur mit einer Muschel bedeckt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die diesjährige GNTM-Gewinnerin jetzt diesen kurzen Clip, in dem sie beinahe nackt für die Kamera posiert: In dem Schwarz-Weiß-Video steht die Beauty bis auf etwas Schmuck und eine Muschel komplett hüllenlos vor einem weißen Hintergrund. Ihre Oberweite verdeckt sie während des Shootings mit ihrem Arm.

Viviens Fans sind von der heißen Aufnahme total angetan – in der Kommentarspalte überschütten die Bewunderer ihr Idol mit zahlreichen Komplimenten! "Oh mein Gott, ich liebe es!", "Oh mein Gott, die heißeste Meerjungfrau der Welt" oder auch "Wunderschöne Frau!", schwärmen beispielsweise drei User.

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Kandidatin bei GNTM

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

