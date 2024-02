So viel hat sich für Ida und Selma nach GNTM verändert!

Vom normalen Leben zum Supermodel? Für die Siegerin der letzten Germany's Next Topmodel-Staffel ist dieser Traum scheinbar wahr geworden. Von zahlreichen Laufstegjobs bis hin zu Cover-Shootings: Vivien Blotzkis Modelkarriere kann sich sehen lassen! Doch kann die Teilnahme an der beliebten Castingshow auch für die anderen Kandidaten eine Eintrittskarte in die Modelwelt bedeuten? Die Teilnehmerinnen der letzten Staffel, Ida Kulis und Selma May verraten gegenüber Promiflash, wie viel GNTM für sie verändert hat!

"Ich glaube, nach 'Germany's Next Topmodel' hat sich unser ganzes Leben verändert", verrät Selma im Interview mit Promiflash bei der Fashionshow von Marina Hoermanseder. "Wir sind in die Fashion-Welt reingeworfen worden und versuchen jetzt, darin zu schwimmen", erklärt die Berlinerin weiter. Es laufe jedoch richtig gut: "Wir sind viel unterwegs, viel am Reisen", schwärmt die Ex-Kandidatin. Auch Ida stimmt ihr zu! "Wir laufen für viele Designer", erklärt die Kölnerin stolz.

In wenigen Tagen geht Heidi Klum (50) mit "Germany's Next Topmodel" schon in die 19. Runde! Schauen Ida und Selma die Sendung nun mit anderen Augen? "Definitiv! Ich glaube, weil wir wissen, wie es hinter den Kulissen abläuft", betont Selma. "Es wird sehr emotional, die neue Staffel zu gucken", vermutet sie. Ida ist derselben Meinung: "Wir sind immer noch sehr mit GNTM verbunden, die Sendung wird immer in unserem Herzen sein!"

Getty Images Vivien Blotzki im Juli 2023

Instagram / ida_kulis Ida Kulis und Selma May, Kandidatinnen von Germanys Next Topmodel

Getty Images Selma May, Model

