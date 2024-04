GNTM-Star Vivien Blotzki will endlich als Model durchstarten

Vivien Blotzki hat große Pläne! Gegenüber RTL verrät die Germany's Next Topmodel-Siegerin, dass sie Anfang des Jahres einen Vertrag bei einer Modelagentur unterschrieben hat: "Dieses Jahr liegt der Fokus tatsächlich einfach mehr darauf, weil das von Anfang an mein Ziel war. Ich möchte modeln!" Sie erzählt, dass der große Durchbruch nach ihrem Sieg ausgeblieben sei. "Viele denken, dass man aus der Show rauskommt und sich die ganz großen Modehäuser auf einmal um dich reißen. Das ist definitiv nicht der Fall!" Die vergangenen paar Monate habe Vivien damit verbracht, sich "in der Branche zurechtzufinden".

Nach dem Finale widmete sich die 23-Jährige vorerst wieder ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und beendete diese, um sich abzusichern, falls es mit der Modelkarriere nicht klappen sollte. Nun möchte sie sich mit dem Modeln ein zweites Standbein neben ihrem Social-Media-Job aufbauen. Auf Instagram kann Vivien mehr als 60.000 Follower verzeichnen, wofür sie sehr dankbar sei. Ihre Social-Media-Präsenz benutzt die Influencerin unter anderem, um gegen Bodyshaming vorzugehen und aufzuklären.

Im Jahr 2023 gewann Vivien als erstes Curvy-Model die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Inzwischen lässt sie den Begriff "Curvy" lieber weg. "Ich sage einfach, ich bin Model. Und dann finde ich es ganz interessant, dass manche Leute dann so gucken: 'Okay, krass! Du bist Model?'", erzählt sie im Interview mit RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Vivien als Model durchstarten wird? Ja, auf jeden Fall. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de