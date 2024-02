Ein Jahr nach GNTM-Sieg: Was macht Vivien Blotzki heute?

Sie hat es geschafft! Vivien Blotzki gewann 2023 als erstes Curvy-Model die 18. Staffel Germany's Next Topmodel. Seitdem ist sie erfolgreiche Influencerin und setzt sich auf Social Media gegen Bodyshaming ein. Auch als Model konnte sie sich seit ihrem Gewinn beweisen und lief schon auf den Laufstegen der Welt. Im exklusiven Promiflash-Interview spricht Vivien über ihr vergangenes Jahr und ihre weiteren Pläne.

"Letztes Jahr war auf jeden Fall vollgepackt", verrät die 23-Jährige im Promiflash-Interview auf dem Event Mates Date Doing The Lit Social Media Shit. "Ich war viel unterwegs", betont das Model. "Unter anderem war ich auf der New York Fashion Week oder habe für Jean Paul Gaultier (71) gearbeitet", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich kann mich nicht beschweren."

Nebenbei absolvierte die Koblenzerin ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, erzählte jedoch, dass sie sich vorerst noch mehr auf die Modelwelt fokussieren und sich dort richtig etablieren wolle. Sie habe inzwischen sowohl ein Social-Media-Management als auch eine Modelagentur gefunden und erhoffe sich dadurch, in Zukunft noch "ein bisschen mehr modeln" zu können.

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Anzeige

Instagram / CNnT-vLBTRl Vivien Blotzki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de