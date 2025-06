Hat GNTM-Siegerin Vivien Blotzki Lust auf das Reality-TV?

Vivien Blotzki wurde durch Germany's Next Topmodel bekannt. Einige der Kandidatinnen haben nach der Show das Modebusiness gegen die Welt des Reality-TV eingetauscht – darunter auch Viviens gute Freundin und Ex-Mitbewohnerin Cassy Cassau. Im Gespräch mit Promiflash plaudert Vivien nun aus: Kann sie sich ebenfalls vorstellen, an einer Realityshow teilzunehmen? "Nee, tatsächlich gar nicht", stellt das Model klar. Sie erklärt weiter: "Ich habe ja mit Cassy zusammengewohnt [...] und sie hat mich so ein bisschen da herangebracht. Ich fand es interessant – zum Gucken, aber nicht zum selbst daran teilnehmen."

Dem Reality-TV gibt Vivien also eine klare Absage – dennoch sieht sie ihren Weg klar vor sich. Die GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2023 möchte weiterhin modeln und betont: "Also tatsächlich ist das so eine Konstante, die sich durchgezogen hat." Das Geschäft der Models hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Man müsse anpassungsfähig bleiben, weiß Vivien. Sie erzählt im Interview mit Promiflash: "Es passiert ja auch einfach viel in der Branche. Und dann guckt man natürlich, wo kann man hier und da mitziehen. Aber so konkret würde ich sagen, ist [das Modeln] ein Ziel, das sich bis jetzt durchgezogen hat."

Auf ihrem Weg zum Supermodel bleibt Vivien fleißig am Ball: Trotz regionaler Erfolge ist sie noch nicht an ihrem persönlichen Ziel angekommen. Am liebsten möchte die 24-Jährige nämlich auch international durchstarten. "Der größte Traum aller Models, würde ich sagen, ist einfach, international auch ein bisschen mehr machen zu können. Und ich glaube, das wirft dann auch ein gutes Licht auf Deutschland zurück", erklärt sie gegenüber Promiflash.

