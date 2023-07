Schon bekannt! In dieser Datingshow war Bachelorette-Jesaia

Den hat man doch schon mal gesehen? Aktuell buhlt Jesaia um das Herz der diesjährigen Bachelorette Jennifer Saro. In der zweiten Folge hatte sich der gebürtige Stuttgarter bei einem Einzeldate auf Zeit mit der Beauty freuen können. Auch in der Nacht der Rosen musste er nicht lange zittern und erhielt eine Rose von der Brünetten. Im Flirten ist der Hottie bereits geübt, denn er war schon mal in einer Datingshow! Jesaia machte bei Love is King mit.

In der ProSieben-Show "Love is King" wagen die Teilnehmer eine ganz besondere Zeitreise: Sie verwandeln sich in Prinzen und Prinzessinnen und lernen sich auf einem echten Schloss kennen. Doch nur wer am Ballabend eine Tanzkarte erhält, darf weiter um die Liebe kämpfen. Das tat auch Bachelorette-Kandidat Jesaia im vergangenen Jahr. Als er sich das erste Mal in seinem Prinzenkostüm sah, konnte er seinen Augen kaum trauen. "Ich dachte mir: Wow! Wer ist dieser Jesaia? Den kenne ich noch gar nicht", staunte der Vertriebler in der Show. Die große Liebe fand er aber dennoch nicht.

Bei der Bachelorette sieht es aktuell hingegen gut für ihn aus. In der kommenden Folge kommt es zum ersten – wenn auch inszenierten – Kuss zwischen dem 27-Jährigen und Jennifer, während sie eine Filmszene nachspielen. "Jesaia hab ich auch schon ein bisschen besser kennengelernt, da ist auch eine gewisse Anziehung da. Das ist gerade im Moment der Einzige, mit dem ich mir das vorstellen könnte, einen Filmkuss zu haben", gibt Jenny im Einzelinterview zu.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jesaia, Bachelorette-Kandidat

"Die Bachelorette", RTL Jesaia und Jennifer, "Die Bachelorette"

