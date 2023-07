Peter Klein schließt eine Freundschaft mit Iris nicht aus

Er möchte das Kriegsbeil begraben. In den vergangenen Monaten hatte Peter Klein (56) für ordentlich Schlagzeilen gesorgt – und das nicht im positiven Sinne. Während des diesjährigen Dschungelcamp-Drehs soll der gelernte Maler und Lackierer sich in Yvonne Woelke (41) verguckt haben. Das Problem bei der Sache: Peter war zu der Zeit an Iris Klein (56) vergeben. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht zwischen dem einstigen Paar. Jetzt überrascht Peter mit einer unerwartet versöhnlichen Aussage...

In einem Interview auf YouTube spricht der 56-Jährige offen und ehrlich über seine und Iris' Zukunft. "Es gibt nie wieder ein Coming-Back – das wird es nie wieder zwischen uns beiden geben. [...] Freundschaft würde ich nicht ausschließen. Aber da muss viel Zeit ins Land gehen", verrät er. Doch erfordere dies auch eine gewisse Initiative der Katzenberger-Mama: "Da müssen viele Dinge von ihrer Seite aus passieren, damit sich das wieder revidiert." Ob die Verflossenen auf einer freundschaftlichen Ebene noch einmal zueinander finden, bleibt abzuwarten.

Zuletzt teilte Iris ordentlich gegen ihren Ex-Mann aus. Der ist davon eher unbeeindruckt: "Die Leute, die mich privat kennen, wissen auch, ob das, was sie da lesen auch stimmt. Und alle anderen Menschen, die mich gar nicht kennen, bei denen ist mir egal, was sie von mir denken – das juckt mich gar nicht."

Peter Klein im Juli 2023

Yvonne Woelke im Juni 2023

Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

