"Glücklich": Peter Klein ist froh über Trennung von Iris!

Peter Klein (56) würde wohl nichts anders machen! In den vergangenen Monaten hatte der gelernte Maler für reichlich Schlagzeilen gesorgt: Er hatte sich in Yvonne Woelke (41) verguckt, obwohl er noch mit seiner Frau Iris (56) zusammen gewesen war. Was darauf folgte, war nicht nur die Trennung von der Mutter von Daniela Katzenberger (36), sondern auch eine öffentliche Schlammschlacht. Doch für Peter scheint der Rosenkrieg es wert gewesen zu sein!

In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner spricht der 56-Jährige über die Zeit nach seinem Liebes-Aus. Anfangs sei es schwer gewesen, "aber jetzt aktuell [...] bin ich glücklich. Ich fühle mich frei. Ich kann machen und tun, was ich will." Peter scheint dankbar darüber zu sein, dass die Ehe ein Ende nahm, trotz des heftigen Streits: "Nach jetzigem Stand sage ich: Ja, es war das wert, weil ich dadurch so viel Lebensqualität gewonnen habe, die ich vorher vielleicht nicht mehr hatte. Klar, man hatte andere schöne Dinge, keine Frage. Aber das, was ich aktuelle fühle, hatte ich vorher nicht mehr."

Peter ist aktuell offensichtlich total happy – auch in seiner Karriere läuft es richtig gut. Wie der TV-Star kürzlich stolz Bild verriet, bringt er bald seine eigene Musik raus: "Es ist wahr. Ich [...] werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Pop-Schlager-Stil aufgenommen." Seine Songs wolle er noch im Sommer dieses Jahres rausbringen.

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein im Juli 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juli 2023

