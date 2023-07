Jenny Frankhauser stolz: Sohn Damian läuft erstmals alleine!

Jenny Frankhauser (30) platzt vor Stolz! Im September des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin voller Freude verkündet, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Seither teilt sie jegliche Fortschritte ihres Sohnes Damians stolz im Netz mit ihren Fans. Immer wieder fällt dabei auf, dass ihr Sprössling für sein Alter schon ziemlich weit ist. Jetzt berichtet Jenny stolz von Damians ersten Gehversuchen ohne fremde Hilfe!

"Er läuft das erste Mal alleine mit dem Lauflernwagen. Und wir sind so stolz!", schreibt die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Video von ihrem Nachwuchs. In dem Clip ist zu sehen, wie der rund zehn Monate alte Sohn der Influencerin mithilfe seines Lauflernwagens durch das Zimmer läuft. Anfangs noch etwas zögerlich, gewinnt der kleine Damian während seiner ersten Schritte schnell an Sicherheit und macht seine Mama damit ziemlich stolz.

Bereits im Alter von nur sieben Monaten durften Jenny und ihr Partner Steffen König einen kleinen Meilenstein ihres Sohnes feiern. Im Netz teilte die TV-Bekanntheit ein Foto ihres Kindes, das ihn beim Stehen zeigt. Über diesen Fortschritt zeigte sich Jenny damals erstaunt und stolz zugleich.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauseres Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juli 2023 in Side

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn im April 2023

