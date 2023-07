Nach Baby Damian: Jenny Frankhauser träumt von zweitem Kind

Für Jenny Frankhauser (30) ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen! Seit einigen Jahren geht sie nun schon mit ihrem Partner Steffen König durchs Leben. Im letzten Jahr krönte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Damian Andreas das große Glück. Er ist der ganze Stolz der TV-Bekanntheit. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn: Jenny träumt davon, ein weiteres Kind zu bekommen.

"Wir wünschen uns noch ein zweites Kind", beantwortet sie die Frage eines Fans auf Instagram. Welches Geschlecht sie sich für ihren zweiten Schatz erträumt, kann Jenny allerdings nicht so eindeutig beantworten: "Ich hatte immer die Wunschvorstellung, zuerst einen Jungen und dann ein Mädchen zu bekommen. [...] Wir würden uns sehr über eine Prinzessin freuen, aber irgendwie ist die Vorstellung, einen Bruder für Damian zu haben, noch schöner". Das Wichtigste sei aber sowieso die Gesundheit des Babys.

Bevor sie erneut schwanger wird, will Jenny sich aber erst mal um ihren After-Baby-Body kümmern. "Nach neun Monaten fange ich erst an, dem Babyspeck so richtig an den Kragen zu gehen", berichtete sie im Netz. Zuvor habe sie wegen der neuen Lebensumstände und ihres dünnen Nervenkostüms keine Zeit gehabt, sich um sich selbst zu kümmern.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser steht mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Steffen König und Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Realitystar

