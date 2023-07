"Räumlich trennen": Mike Cees und Michelle haben Ehekrise

Bei diesem Paar hängt der Haussegen schief. In der vorletzten Staffel von Das Sommerhaus der Stars waren unter anderem Mike Cees und Michelle Monballijn eins der Paare, das um den Sieg kämpfte. Aufgrund des toxischen Verhaltens des TV-Stars gegenüber seiner Frau bekamen die beiden aber einen riesigen Shitstorm. Dennoch hat die Show die Beziehung der beiden wohl stärker gemacht – das haben sie noch vor einigen Wochen im Interview verraten. Nun stecken die beiden aber wohl in einer Krise.

Mike war zu Gast bei Stern TV – allerdings ohne seinen Ehering. "Meinen Ehering hatte ich an diesem Abend in meinem Hotelzimmer in Köln vergessen. Aber Michelle und ich werden uns erst mal räumlich trennen. Ich suche mir gerade eine eigene Wohnung in Berlin. Wie es danach weitergeht, wird die Zeit zeigen", erklärte er im Interview mit Bild. Angeblich hat Mike seine Sachen in der gemeinsamen Wohnung bereits gepackt.

Dabei hatte das Paar zuvor noch versucht, seine Beziehung zu retten. Die beiden gingen sogar zu einer Paartherapie, um an ihren Kommunikationsproblemen zu arbeiten. "Ich war nicht so kommunikativ. Weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Inzwischen setze ich schneller Grenzen und stehe für mich ein. Wir reden einfach mehr", hatte die Schauspielerin kürzlich erst verraten.

RTL / Stefan Menne Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

