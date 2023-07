Süße News: Alia Shawkat erwartet zum ersten Mal Nachwuchs

Grund zur Freude für Alia Shawkat (34). Als Schauspielerin macht sie sich in Hollywood einen Namen. Ihr Durchbruch gelingt ihr mit der Netflix-Serie "Arrested Development", in der sie von 2003 bis 2006 eine Hauptrolle spielte. Ihr Privatleben hält sie bis heute größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Und auch über ihr Liebesleben ist nur wenig bekannt – doch verriet sie erst vor wenigen Jahren, sie sei bisexuell. Jetzt überrascht sie mit freudigen Nachrichten: Alia soll zum ersten Mal Mutter werden.

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen den Serienstar beim Einkaufen in Los Angeles mit deutlich sichtbarem Babybauch. Dabei macht die 34-Jährige in einem teilweise aufgeknöpften weißen Hemd und schwarzen Radlerhosen eine lässige Figur. Bisher hat sich die "Search Party"-Darstellerin jedoch noch nicht zu der Schwangerschaft geäußert. Auch der Vater ihres Kindes ist nicht bekannt, obwohl sie erst Anfang des Monats Arm in Arm mit einem unbekannten Mann vor einer Geburtsklinik gesichtet wurde.

In einem Interview mit Out im Jahr 2017 sprach Alia ungewohnt offen über ihr Privatleben und thematisierte dabei ihre Bisexualität. Schon in jungen Jahren fühlte sie sich weder eindeutig zu Mädchen noch zu Jungs hingezogen, wie sie sich erinnerte. "Ich denke, dass die Balance meiner männlichen und weiblichen Energien einen großen Teil meiner Entwicklung als Schauspielerin ausgemacht hat", erklärte sie damals.

Getty Images Alia Shawkat, 2022

Getty Images Alia Shawkat im Juli 2018

Getty Images Alia Shawkat, Schauspielerin

