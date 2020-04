Geht da etwa doch was? Seit Monaten halten sich Gerüchte um eine mögliche Liebelei zwischen Brad Pitt (56) und Alia Shawkat (31) hartnäckig in den Schlagzeilen. Bereits des Öfteren wurden die beiden bei Dates abgelichtet – sei es bei einem Konzertbesuch oder einem Dinner. Bisher haben die Schauspieler die Liebesgerüchte allerdings stets dementiert. Doch nun sind neue Aufnahmen aufgetaucht, die eine mögliche Liebschaft von Brad und Alia unterstreichen!

Wie Hollywood Life berichtet, stattete die 31-Jährige dem "Fight Club"-Star am vergangenen Samstag angeblich einen Besuch ab. Dies sollen Paparazzi-Bilder belegen, auf denen die Schauspielerin mit ihrem Fahrrad durch Brads Nachbarschaft Los Feliz radelt. Demnach wird spekuliert, dass Alia den Oscar-Gewinner womöglich besucht hatte – immerhin feierte sie an diesem Tag ihren Geburtstag.

Fans des 56-Jährigen, die sich noch Chancen ausrechnen, könnten dennoch aufatmen, der Schauspieler soll noch zu haben sein. "Brad und Alia verbindet nur die Kunst. Er ist ein großer Fan ihrer Arbeit", berichtete ein Insider dem Onlineportal erst kürzlich. Alia sei eine große Nummer in der Kunstszene von L.A. und seit Brads Trennung von Angelina Jolie (44) begebe er sich immer öfter in diese Szene. "Auf diese Art haben sie sich überhaupt angefreundet", so die Quelle weiter.

Getty Images Alia Shawkat im September 2019

Backgrid/Action Press Brad Pitt und Alia Shawkat

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler



