Die Hinweise auf eine Liaison zwischen Brad Pitt (56) und Alia Shawkat (31) verdichten sich immer mehr! Schon seit Monaten halten sich die Gerüchte, die beiden Schauspieler würden miteinander anbandeln. Ende 2019 hatte Angelina Jolies Ex-Mann zwar Stellung zu den Spekulationen bezogen und diese dementiert. In der letzten Zeit wurden die beiden aber trotz des Lockdowns verdächtig oft miteinander gesichtet!

Schon Ende April hatte die "Arrested Development"-Beauty an ihrem eigenen Geburtstag Brad offenbar einen Besuch mit dem Fahrrad abgestattet. Paparazzi hatten sie in der kalifornischen Stadt Los Feliz erwischt, wo der 56-Jährige lebt. Doch das war offenbar nicht das einzige Mal, dass die beiden sich in den Zeiten häuslicher Isolation verabredet hatten: Eine Quelle verriet gegenüber Us Weekly: "Sie hängen viel miteinander ab!" Brad und Alia würden oft Burger und Pizza bestellen oder mit dem Auto die Küste entlangfahren.

Nach der Scheidung von Angelina soll sich der "Fight Club"-Darsteller dem Töpfern verschrieben und sich seinem neuen Hobby teilweise nächtelang gewidmet haben. Offenbar ist er nach wie vor künstlerisch tätig und lässt sich laut der Quelle dabei von Alia inspirieren. "Sie war mit ihm in seinem Kunstatelier und hat ihm beim Brain­stor­ming zu Projekten geholfen, bei denen sie mitwirken könnte und umgekehrt."

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Alia Shawkat im September 2019 in Venedig



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de