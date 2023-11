Jetzt mit Baby erwischt: Alia Shawkat ist Mama geworden!

Es war so weit! Alia Shawkat (34) ist vor allem für ihre Rolle als Maeby Fünke in der Serie "Arrested Development" bekannt. Meist kriegen die Fans sie aber nur auf dem TV-Bildschirm zu sehen, denn vor allem in den vergangenen Monaten waren öffentliche Auftritte auf dem Red Carpet eher eine Seltenheit. Auch ihr Privatleben hält die Schauspielerin unter Verschluss. Als Paparazzi sie dann im Juli mit einem Babybauch entdeckten, war die Überraschung umso größer: Jetzt wurde Alia mit ihrem Kind gesehen!

Auf Bildern, die Page Six vorliegen, macht die Seriensdarstellerin gerade einen Spaziergang – mit Baby! Ihren kleinen Nachwuchs trägt Alia in einer Babytrage vor ihrer Brust. Ganz entspannt läuft sie durch die Straßen von Los Angeles und verkündet damit wohl ungewollt: Sie ist Mama geworden. Laut dem Portal ist ihr Kind seit September auf der Welt.

Weil sie nicht viel über ihr Liebesleben spricht, wird umso mehr spekuliert. So war ihr 2019 eine Romanze mit Hollywood-Hottie Brad Pitt (59) nachgesagt worden – diese dementierte sie jedoch 2020 und betonte, dass sie nur Freunde seien.

Getty Images Alia Shawkat im Januar 2023

Getty Images Alia Shawkat, 2022

Getty Images Brad Pitt, Februar 2023

